Стороны в Минске не определились с датой обмена пленными - ОБСЕ

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.



Об этом он заявил журналистам по итогам заседания ТКГ во вторник в Минске, передает "Интерфакс-Украина".



"Подгруппа по гуманитарным вопросам обсуждала технические вопросы, связанные с вопросом обмена удерживаемых лиц. Стороны не определи дату обмена", - заявил Сайдик.



Вместе с тем, подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ, стороны взяли на себя обязательства осуществить обмен удерживаемых лиц к новогодним и рождественским праздникам.



Как известно, 29 ноября на переговорах в Минске стороны конфликта на Донбассе договорились о формате обмена пленными.



"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков", - написала пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.