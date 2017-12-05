В Украине пустят 11 новых поездов

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Вторник, 5 декабря 2017, 18:00

С 10 декабря начинает действовать новый график движения поездов на территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза, предусматривающий запуск новых поездов и продление части старых маршрутов.

Об этом на пресс-конференции 5 декабря заявил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, сообщает сайт общества.

В новом графике предусмотрено курсирование в пределах Украины 190 пар поездов (110 пар будут курсировать круглый год, 80 – дополнительные и летние поезда).

Также появится 11 новых поездов:

- № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка ("ночной экспресс", будет курсировать через день),

- № 12/11 Львов – Одесса ("ночной экспресс", будет курсировать через день),

- № 26/36 – 35/25 Одесса – Яремче, Перемышль (ежедневный двугруппный поезд с группой вагонов поезда международного сообщения № 36/35 Одесса – Перемышль с объединением/разъединением групп вагонов на станции Львов),

- № 46/45 Ужгород – Лисичанск (ежедневный),

- № 38/738 Киев – Запорожье ("ночной экспресс" Запорожье – Киев "Интерсити", ежедневно),

- № 128/127 Ковель – Харьков (будет курсировать через день),

- № 146/145 Львов – Чоп (ежедневный, в его составе курсирует беспересадочный вагон в новом сообщении Киев – Вена),

- № 329/330 Сумы – Шостка (будет курсировать 4 раза в неделю),

- № 747/748 Киев – Тернополь (составом электропоезда "Шкода", ежедневный),

- № 753/754 Ковель – Холм (ежедневная вторая пара с поездом № 751/752 Здолбунов – Холм),

- № 782/781 Киев – Черкассы (ежедневный "региональный экспресс").

Также по просьбе общественности будут изменены маршруты поездов:

- № 15/16 Харьков – Черновцы в новом графике изменено на Харьков – Рахов.

- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев в зимний период будет продлен до Чернигова.

- № 136/135 Черновцы – Одесса будет продлен до Белгород-Днестровского.

- № 329/330 Сумы – Новгород-Северский изменено на Сумы – Шостка.

Темы: Укрзализныця
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