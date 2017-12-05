Совет общконтроля НАБУ просит СБУ не разглашать гостайну

Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро призвала Генпрокуратуру и Службу безопасности не препятствовать обличительной деятельности НАБУ и прекратить разглашении гостайны.

Об этом говорится в официальном заявлении СОК, опубликованной на Facebook-странице совета.

В частности, в СОК считают, что обвинения ГПУ и СБУ в сторону НАБУ направлены на его дискредитацию.

"Указанные обвинения выходят за рамки дела, расследуемого Генпрокуратурой, базируются на искаженных и манипулятивных фактах и ​​имеют признаки целенаправленной дискредитации Антикоррупционного бюро и прямого препятствования реальной борьбе с коррупцией", - отметили в ведомстве.

Так, в заявлении говорится, что ГПУ не предоставило доказательств того, что в действиях детектива НАБУ были признаки провокации подкупа, в тоже время, первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова первой сказала о возможности совершения противоправных действий по предоставлению гражданства Украины в обмен на 30 тыс.

"Однако, даже если допустить, что у прокуратуры были основания для задержания детектива, то все дальнейшие действия Генерального прокурора явно лишены законной цели", - заявляют в Совете контроля.

В первую очередь, как отмечают в СОК, речь идет о разглашении персональной информации про негласных штатных работников НАБУ, в частности "агента Екатерину", то есть информации, которая является государственной тайной.

"При разглашении сведений о детективах бюро под прикрытием, сотрудники ГПУ фактически совершили преступление, предусмотренное ст. 328 УК Украины ("Разглашение государственной тайны" – УП)", – объясняют в Совете при НАБУ.

"Незаконными действиями руководства Генеральной прокуратуры причинен непоправимый вред целому направлению работы НАБУ по разоблачению и обезвреживанию масштабных коррупционных схем, которое происходило благодаря действиям детективов под прикрытием", - говорится в официальном заявлении.

Кроме того, в СОК называют необоснованными обвинения в незаконном назначении детективов НАБУ, работающих под прикрытием.

"Все отобранные детективы прошли конкурсный отбор, с учетом требований Закона "О государственной тайне", – заявляют в Совете общественного контроля, добавив, что представители Совета не входили в конкурсную комиссию, поскольку у них отсутствует доступ к гостайне.

Подытоживая свое заявление, в СОК призвали также "обеспечить надлежащее и быстрое расследование всех озвученных фактов и привлечения виновных в срыве спецопераций с привлечением детективов под прикрытием к ответственности" и "предоставить возможность НАБУ автономного снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей и электронных информационных систем".

Как сообщалось, 29 ноября агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Кроме того, в среду вечером в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч далларов за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

Сотрудники ГПУ провели также обыск у агента НАБУ Екатерины Сикорской.