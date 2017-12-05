В БПП просят "покаяться" Найема, Лещенко и Залищук

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Вторник, 5 декабря 2017, 21:18

Совет фракции Партии "Блок Петра Порошенко" обратилась к членам фракции Светлане Залищук, Сергею Лещенко и Мустафе Найему и призвала покаяться и признать свою ошибку из-за поддержки "акций протеста под руководством Саакашвили".

Об этом говорится в официальном заявлении совета фракции БПП.

"Совет фракции Партии" Блок Петра Порошенко "обращается к членам фракции Светлане Залищук, Сергею Лещенко, Мустафе Найему, которые были соорганизаторами и активными участниками так называемых акций протеста под руководством Саакашвили: Мы требуем публично объяснить всему украинскому обществу, избирателям, которые отдали за вас свои голоса, свою позицию и мотивацию при подстрекательстве украинских граждан к акциям протеста", - говорится в заявлении.

Во фракции призвали своих коллег "признать ошибку".

"Своих коллег мы призываем покаяться и признать свою ошибку. В противном случае, во фракции Партии "Блок Петра Порошенко", членами которой вы являетесь, будут все основания считать, что с самого начала своей депутатской деятельности вы руководствовались целью: удовлетворение своих собственных амбиций, даже путем предательства Украины в пользу России, стремится уничтожить нас как независимое, суверенное европейское государство", - отмечают в БПП.

Кроме того, в БПП призвали Залищук, Лещенко и Найема дать показания правоохранительным органам.

Как известно, ранее Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план "русской зимы" в Киеве, но некоторые украинские политики продолжают играть в опасные игры.

Луценко сообщил, что восемь народных депутатов причастны к бегству Саакашвили из-под стражи работников СБУ.

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Темы: БПП Саакашвили
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