Евросоюз официально обвинил Генпрокуратуру в подрыве работы НАБУ

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Вторник, 5 декабря 2017, 22:13

Европейская служба внешних действий во вторник вечером распространила заявление за подписью спикера Майи Косьянчич о ситуации в сфере борьбы с коррупцией в Украине.

Документ опубликован на официальном сайте ЕСВД, передает "Европейская правда".

В заявлении Евросоюз впервые четко занял сторону НАБУ в конфликте между украинскими правоохранительными органами и положил вину за обострение на Генеральную прокуратуру.

"Публичное раскрытие расследования фактов коррупции со стороны Генеральной прокуратуры существенно ослабляет возможности Национального антикоррупционного бюро проводить эффективные расследования, а также подрывает веру людей в возможность эффективного противодействия коррупции", - говорится в заявлении пресс-секретаря ЕСВД.

В Брюсселе напомнили, что борьба с коррупцией остается "ключевым элементом развития отношений Украины и ЕС", и отметили, что от эффективности антикоррупционной компоненты зависит успех всех других реформ.

В Евросоюзе призвали украинскую власть "усилить свои усилия для того, чтобы обеспечить независимость, операционную способность и эффективность антикоррупционных институтов". "Работу этих органов надо усиливать, но не подрывать", - упрекнули в ЕСВД.

Темы: ЕС НАБУ Генпрокуратура
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