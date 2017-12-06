Найцікавіше: 2004. Кучма: рішення Верховного суду про "третій тур" потрібно виконувати 2006. Азаров вручив орден "персоні нон грата" Затуліну 2013. Янукович підписав угоду з Путіним про приєднання до Митного союзу 2015. Саакашвілі підрахував втрати українського бюджету від корупції

2001, четвер

– Уперше з часів "касетного скандалу" до Києва з офіційним візитом приїхав західний лідер – німецький канцлер Герхард Шредер.

За підсумками українсько-німецьких консультацій на вищому рівні президент Леонід Кучма висловив сподівання, що Україна стане асоційованим членом ЄС уже до кінця його президентського терміну.

2002, п’ятниця

– Другий номер "Нашої України", нардеп Олександр Стоян, який одночасно є керівником Федерації профспілок України, заявив про свій перехід із фракції Віктора Ющенка до парламентської більшості.

"Я не повинен бути в опозиції до нового уряду, а маю працювати з ним", –таке оголошення зробив Стоян перед підписанням угоди між його Федерацією профспілок та Кабміном Віктора Януковича.

– Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко призначений головою Державної податкової адміністрації України, відповідний указ підписав президент Леонід Кучма.

Посада голови ДПАУ була у квоті депутатської групи "Демініціативи".

2004, понеділок

– Президент Леонід Кучма заявив, що рішення Верховного суду про переголосування другого туру виборів глави держави потрібно виконувати.

Тим часом "Наша Україна" і фракції колишньої більшості узгодили зміни до Конституції, з якими пакетом ідуть зміни до закону про вибори президента, що унеможливлюють фальсифікацію так званого "третього туру" 26 грудня.

Про це домовлено на погоджувальній раді у голови парламенту Володимира Литвина, що відбулася в присутності журналістів.

Уже ввечері в ефірі телеканалів "НТН" та "Україна" прем’єр Віктор Янукович оголосив про те, що йде у відпустку для ведення виборчої кампанії та повідомив, що новим керівником його штабу є Тарас Чорновіл.

2005, вівторок

– Президент Віктор Ющенко вирішив, що його ім'я не буде на чолі списку партії "Народний союз "Наша Україна".

Раніше з'їзд НСНУ затвердив партійний список на вибори, номером один якого став Ющенко, а №2 – прем'єр Юрій Єхануров.

2006, середа

– "Мої повноваження як члена Кабінету міністрів підтверджено судом і указом президента. У цьому разі керівництво Кабінету міністрів в особі пана Толстоухова і Азарова діє протизаконно", – заявив звільнений з посади міністра закордонних справ Борис Тарасюк після того, як його не пустили на засідання уряду.

– Антикризовій коаліції у Верховній Раді вдалося затвердити закон про державний бюджет на 2007 рік, поданий урядом Віктора Януковича.

За новий держбюджет проголосували 249 депутатів, з них 186 від Партії регіонів, 29 – від СПУ, 21 – від комуністів, 5 – з БЮТ, 4 – з "Нашої України", 4 – позафракційні.

– Перший віце-прем'єр Микола Азаров вручив орден "За відродження України" I ступеня депутату Держдуми Росії Костянтину Затуліну, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну.

2007, четвер

– Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк подав президенту Віктору Ющенку кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем’єра.

Той без зволікань вніс подання про призначення лідерки БЮТ керівником уряду до парламенту.

2010, понеділок

– Міліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження гранітної плитки під час встановлення наметів на Майдані Незалежності.

"Працівники комунального підприємства "Київблагоустрій" підраховують збитки. За попередніми даними, вони сягають щонайменше 200 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні Центру громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві.

22 листопада 2010 року на Майдані Незалежності почалася безстрокова акція протесту підприємців проти Податкового кодексу, але 3 грудня наметове містечко на Майдані ліквідовано за участю "Беркуту".

– Реконструкція НСК "Олімпійський" коштуватиме дорожче, ніж будівництво надсучасного стадіону у Берліні, а Харківський метрополітен закупив 10 лавок для однієї станції метро за 630 тисяч гривень.

Ці та інші кричущі факти виявлено в журналістському розслідуванні УП з приводу витрат бюджетних коштів на підготовку України до Євро-2012.

2011, вівторок

– Велика Британія вважає звільнення з-під арешту лідерів опозиції обов'язковою умовою підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, заявив посол Королівства в Україні Лі Тернер.

2012, четвер

– Верховна Рада VІ скликання завершила роботу, оголосив спікер Володимир Литвин.

На останньому засіданні депутати ухвалили державний бюджет на 2013 рік та проголосували за зміни до регламенту щодо особистого голосування, після чого пішли на урочисте фотографування на східцях.

– Засудженого екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка відвезли назад до Менської колонії після медичного обстеження в Чернігівській обласній лікарні.

"У висновку медичної комісії лікарі констатують той факт, що підстави для стаціонарного лікування Луценка наразі відсутні", – повідомила прес-служба Державної пенітенціарної служби.

2013, п’ятниця

– "Сьогодні Андрій Клюєв збирав головних редакторів телеканалів, аби заборонити журналістам показувати Майдан".

Журналістка Вікторія Сюмар, виступаючи на Євромайдані, заявила про намагання секретаря РНБО ввести цензуру на телебаченні.

– Президент Віктор Янукович підписав у Сочі стратегічну угоду з Росією, яка включає отримання Януковичем від Путіна 15 мільярдів доларів та ціну на російський газ у 200 доларів за тисячу кубометрів в обмін на зобов'язання про приєднання до Митного союзу.

Про це повідомив редактор The Economist Едвард Лукас, посилаючись на власні джерела, та додав, що "західні уряди шоковані".

2014, субота

– Семеро українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– У війні на Донбасі загинули 1250 українських військових та майже 3000 було поранено, заявив президент Петро Порошенко.

У свою чергу, за словами голови СБУ Валентина Наливайченка, у полоні бойовиків перебувають 684 українця.

– У результаті сутичок під Вінницькою ОДА сім працівників міліції госпіталізовано з тілесними ушкодженнями та отруєнням сльозогінним газом. За допомогою до медиків звернувся також один з учасників мітингу, повідомили в облуправлінні МВС.

2015, неділя

– Один український військовий загинув за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Втрати українського бюджету від дії корупційних схем становлять не менше 5 мільярдів доларів.

Такого висновку дійшов голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, виступаючи на конференції "Одеська Антикорупційна ініціатива".

2016, вівторок

– Один український військовий загинув та ще один зазнав поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Незаконно засудженого в Росії Миколу Карпюка везуть по етапу до Володимирської області РФ, повідомив адвокат Ілля Новіков.

Водночас, за його даними, Станіслав Клих залишається в Грозному.

26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив Карпюка і Клиха до 22,5 та 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, наприкінці 1994 – початку 1995 року вони воювали проти російської армії у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія. Українці заперечують усі обвинувачення, а Клих заявляє, що взагалі ніколи в житті не був у Чечні.

Олег Поліщук, для УП