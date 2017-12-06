Канада призывает РФ освободить всех политзаключенных
Правительство Канады призвало Россию выполнять свои международные обязательства и придерживаться общепризнанных прав человека.
Об этом заявил представитель главы МИД страны Мет Дэкорси, передает Укринформ.
"Мы призываем Россию уважать свои обязательства в соответствии с международными правами человека и гуманитарного права и освободить всех политических заключенных", - подчеркнул Декорси.
"Мы будем продолжать призывать к защите всех общин крымского полуострова, в том числе крымских татар", - также отметил политик.
Как известно, ранее российский правозащитный центр "Мемориал" обновил список политзаключенных в РФ - в него вошли 117 человек. В прошлогоднем списке было 102 человека.
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