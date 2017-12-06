Спецпрокурор США просит Deutsche Bank предоставить данные о счетах Трампа - СМИ

Спецпрокурор Роберт Мюллер просит немецкий Deutsche Bank предоставить информацию о счетах президента США Дональда Трампа и его семьи.

Об этом сообщает Reuters, передает "Радио Свобода".

По информации Reuters, Мюллер несколько недель назад попросил крупнейший банк Германии предоставить информацию об определенных денежных и кредитных операциях Трампа. Об обращении спецпрокурора также сообщала немецкая газета Handelsblatt.

Deutsche Bank, который ранее отклонил несколько подобных требований, ссылаясь на законодательство о конфиденциальности, заявил, что не будет предоставлять комментарии относительно своих клиентов.

Как известно, ранее Роберт Мюллер обратился к более чем десятку бывших чиновников предвыборной кампании Дональда Трампа с требованием предоставить документы, касающиеся любых контактов с россиянами.

Как сообщалось, Сенат США требует от зятя и советника Трампа Джареда Кушнера предоставления его корреспонденции с экс-советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном, порталом Wikileaks и представителями РФ.