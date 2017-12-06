Саакашвили пришел под Раду

По состоянию на 9:30 утра 6 декабря лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили пришел под Верховную Раду, где выступает перед собравшимися.

Он рассказал, что ночью был в палаточном городке.

"Я был в палатке. Нас подняли по тревоге ребята, когда напали на соседнюю палатку. Избили людей, меня вывели. В окружении людей я стоял в центре. Затем пришел спецназ, они пришли именно в мою палатку, искали меня, но не нашли и ушли. Вот и вся история", - сказал Саакашвили.

Here’s Mikheil Saakashvili at the protest camp this morning. Tells me to “get lost”. pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 6, 2017

Он призвал Порошенко не трогать митингующих.

"Я хочу призвать Порошенко, здесь мирные люди, здесь нет оружия, это мы проверяли вместе с полицией, здесь проверяли все с собаками. Сейчас из регионов едут люди, здесь не будет насилия, никто не хочет насилия", - сказал Саакашвили.

Рядом с экс-президентом Грузии стоит его жена Сандра Рулофс, адвокаты и представители "Руха новых сил".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", по состоянию на 9:00 возле Верховной Рады обстановка спокойная, на Площади Конституции находятся около 100 человек.

В палаточный городок все желающие проходят беспрепятственно, у всех входов в здания комитетов Верховной Рады выставлены несколько десятков правоохранителей.

Как известно, в 6 утра среды правоохранители пытались штурмовать палаточный городок, но Саакашвили перебрался в гостиницу "Киев".



С 9 утра его ждут на допрос, но он идти на него не собирается.

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидеру партии "Рух новых сил" и экс-президенту Грузии вручили подозрение и вывели его на улицу.



Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

Саакашвили объявлен в розыск.

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