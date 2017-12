Саакашвили пришел под Раду

По состоянию на 9:30 утра 6 декабря лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили пришел под Верховную Раду, где выступает перед собравшимися.

Он рассказал, что ночью был в палаточном городке.

"Я был в палатке. Нас подняли по тревоге ребята, когда напали на соседнюю палатку. Избили людей, меня вывели. В окружении людей я стоял в центре. Затем пришел спецназ, они пришли именно в мою палатку, искали меня, но не нашли и ушли. Вот и вся история", - сказал Саакашвили.

Here’s Mikheil Saakashvili at the protest camp this morning. Tells me to “get lost”. pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU