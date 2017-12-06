Саакашвили анонсировал вече

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили анонсировал вечернее вече под Верховной Радой.

Об этом он сказал на пресс-конференции на площади Конституции 6 декабря.

"На 6 вечера мы собираемся на вече, и будем объявлять план действий – решительных, но мирных", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что под Радой стоят простые люди, которые "последние деньги потратили, чтобы сюда приехать", - добавил он.

"Главное, чтобы на 6 часов пришли люди, чтобы мы устроили вече и поговорили о том, как преодолеть политический кризис в Украине, как очистить страну от барыг и воров", - подытожил Саакашвили.

Он добавил, что его требованиями будут "убрать преступную группировку из правоохранительных органов и начать процедуру импичмента президента".

Как известно, в 6 утра среды правоохранители пытались штурмовать палаточный городок, но Саакашвили перебрался в гостиницу "Киев".



С 9 утра его ждут на допрос, но он идти на него не собирается.

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидеру партии "Рух новых сил" и экс-президенту Грузии вручили подозрение и вывели его на улицу.



Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

Саакашвили объявлен в розыск.

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