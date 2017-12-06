Саакашвили анонсировал вече
Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили анонсировал вечернее вече под Верховной Радой.
Об этом он сказал на пресс-конференции на площади Конституции 6 декабря.
"На 6 вечера мы собираемся на вече, и будем объявлять план действий – решительных, но мирных", - сказал Саакашвили.
Он добавил, что под Радой стоят простые люди, которые "последние деньги потратили, чтобы сюда приехать", - добавил он.
"Главное, чтобы на 6 часов пришли люди, чтобы мы устроили вече и поговорили о том, как преодолеть политический кризис в Украине, как очистить страну от барыг и воров", - подытожил Саакашвили.
Он добавил, что его требованиями будут "убрать преступную группировку из правоохранительных органов и начать процедуру импичмента президента".
Как известно, в 6 утра среды правоохранители пытались штурмовать палаточный городок, но Саакашвили перебрался в гостиницу "Киев".
С 9 утра его ждут на допрос, но он идти на него не собирается.
Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидеру партии "Рух новых сил" и экс-президенту Грузии вручили подозрение и вывели его на улицу.
Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.
Саакашвили объявлен в розыск.
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