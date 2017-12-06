МВД говорит, что во время штурма больше пострадали силовики

Министерство внутренних дел заявляет, что под Верховной Радой утром 6 декабря пострадали 11 правоохранителей и 2 гражданских.



Об этом информирует Twitter МВД.



"В результате инцидента под Верховной Радой пострадали одиннадцать стражей порядка и двое гражданских лиц", – говорится в сообщении.

Как известно, в 6 утра среды правоохранители попытались штурмовать палаточный городок, в котором ночевали сторонники Михэила Саакашвили. Как минимум одному из них травмировали голову.

Полиция заявила, что активисты якобы сопротивлялись и провоцировали правоохранителей.

Полицейские и работники СБУ хотели задержать Саакашвили, которого объявили в розыск, но лидер РНС переместился в гостиницу "Киев".

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидера партии "Рух новых сил" и экс-президента Грузии задержали.



Однако активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

С тех пор Саакашвили находится на свободе. В среду утром он вернулся в Верховную Раду и заявил, что готов дать показания следователям в палаточном городке.