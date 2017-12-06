Правительство усилило борьбу с рейдерами
Кабинет министров принял ряд постановлений, которые усиливают меры по борьбе с рейдерством в земельной сфере.
Соответствующее решение члены правительства поддержали на заседании в среду.
"Мы представляем ряд постановлений, регулирующих вопросы и убирающие лазейки для манипуляций при регистрации прав на земельный участок", - пояснил суть документов министр юстиции Павел Петренко.
По его словам, это "реальные решения", которые лишат возможности предпринимателей-мошенников и нечистых на руку регистраторов делать двойные регистрации прав на земельные участки и паи.
Более подробно об инновациях рассказала первый заместитель министра Наталья Севостьянова.
Она сообщила, что постановления преследуют три основные цели:
- Исключить возможность регистрации права на несуществующий земельный участок;
Чиновница пояснила, что для предотвращения этого явления устанавливается "взаимообмен на электронном уровне" между реестрами Геокадастра и Министерства юстиции для проверки кадастровых номеров земельных участков.
- Исправить технические ошибки относительно полного согласования реестров;
Для устранения этих недостатков, пояснила Севостьянова, создается полезный сервис, когда за исправлением неточной информации не надо идти в органы земресурсов, а можно сделать это у государственного регистратора.
- Усовершенствовать процедуру установления личности и проверки ее дееспособности.
Заместитель министра рассказала, что сейчас многие представляются регистратору другими именами, предъявляют фальшивые документы, дают взятки. Инновация сделает невозможными такие явления.
Также, по ее словам, в Украине будет задействован сервис "СМС-маяк". Данная услуга предполагает, что если в отношении вашей собственности совершается какое-то действие регистратором, вы получаете СМС-сообщение. Сервис доступен не только собственникам земли, но и арендаторам.
Евгений Кизилов, УП
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