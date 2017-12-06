Кремль: Путин может заявить об участии в выборах в любой момент

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Среда, 6 декабря 2017, 12:28

Президент России Владимир Путин может в любой момент объявить об участии в выборах.

Об этом заявил 6 декабря его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Президент это может сделать в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день", – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что не знает точно, когда глава государства намерен сделать это.

"Я не знаю, а слухи у нас как раз насчет каждого дня и ходят", – заключил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин может заявить о своем участии в президентских выборах во второй декаде декабря.

Отмечалось, что на пятницу 15 декабря назначено пленарное заседание Совета Федерации. Это необычный день для СФ, традиционно заседания проходят по средам.

В начале декабря российские чиновники говорили, что Кремль поставил перед властью на местах задачу провести выборы 2018 года "без скандалов и нарушений".

Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Как известно, о намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главнй коммунист Росиии Геннадий Зюганов.

Темы: Росcия Путин
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