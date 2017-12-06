Луценко: Если НАБУ не поторопится, Каськив получит условное наказание

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что экс-руководитель Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив скорее всего получит условный срок наказания.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Дела Левочкина, Шуфрича и Каськива находятся в НАБУ. Например, дело Каськива, которое было востребовано НАБУ от нас на общую сумму вероятных убытков более 700 миллионов и с тех пор дальше находится в НАБУ без объявления подозрения. У нас есть маленький обломок этого дела на 7,5 миллионов. Мы довели ее до конца. Предъявили подозрение. Провели экстрадицию. Доставили господина Каськива сюда и у него есть перспектива в ближайшее время предстать перед судом", - сказал он.

"К сожалению, если НАБУ не предъявит ему дополнительный эпизод на 700 миллионов, он имеет все возможности получить условный срок наказания, так как полностью компенсировал возможные убытки, а также 5 детей, в том числе, несовершеннолетних", - добавил Луценко.

Как известно, 4 декабря Апелляционный суд оставил решение Печерского суда по Владиславу Каськиву.

Генпрокуратура просила увеличить залог по 160 тысяч гривен, которые назначил Печерский райсуд, до полумиллиона гривен.

1 ноября 2017 экс-главу Держкоминвестпроекту Владислава Каськива экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был уплатить залог 160 тысяч грн. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Кроме того, отмечалось, что Каськив возместил государству еще до решения суда почти 7500000 гривен ущерба.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

6 ноября ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда в отношении Каськива.

Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

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