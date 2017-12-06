Соболева хотят снять с комитета
10 депутатов антикоррупционного комитета требуют отзыва Егора Соболева с должности председателя комитета.
Соответствующее заявление на имя Егора Соболева подписали 10 депутатов.
Согласно документу, депутаты просят включить в повестку дня заседания этого комитета 6 декабря "об отзыве Соболева с должности председателя комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции".
Документ подписали депутаты Савчук, Матейченко, Рычкова, Ланьо, Артошенко, Немировский, Буглак.
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