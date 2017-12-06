Путин о новом президентстве: В ближайшее время решу
Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время принять решение по поводу участия в выборах президента РФ в 2018 году.
Об этом он сказал в среду, сообщает российское агентство "ТАСС".
"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время", - сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Путин может заявить о своем участии в президентских выборах во второй декаде декабря.
Отмечалось, что на пятницу 15 декабря назначено пленарное заседание Совета Федерации.
Это необычный день для СФ, традиционно заседания проходят по средам. В начале декабря российские чиновники говорили, что Кремль поставил перед властью на местах задачу провести выборы 2018 "без скандалов и нарушений".
Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.
Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.
Как известно, о намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главный коммунист России Геннадий Зюганов.
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