Путин о новом президентстве: В ближайшее время решу

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Среда, 6 декабря 2017, 14:29

Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время принять решение по поводу участия в выборах президента РФ в 2018 году.

Об этом он сказал в среду, сообщает российское агентство "ТАСС".

"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин может заявить о своем участии в президентских выборах во второй декаде декабря.

Отмечалось, что на пятницу 15 декабря назначено пленарное заседание Совета Федерации.

Это необычный день для СФ, традиционно заседания проходят по средам. В начале декабря российские чиновники говорили, что Кремль поставил перед властью на местах задачу провести выборы 2018 "без скандалов и нарушений".

Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Как известно, о намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главный коммунист России Геннадий Зюганов.

Темы: Путин Росcия виборы
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