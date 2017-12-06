Главой Кассационного админсуда ВС стал судья, которого забраковал ОСД

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Среда, 6 декабря 2017, 16:40

Председателем Кассационного административного суда в составе Верховного Суда избрали Михаила Смоковича.

Об этом сообщила "Украинской правде" руководитель пресс-службы Высшего административного суда Мария Швенько.

По ее словам, избрание происходило путем тайного голосования. Кандидатуру Смоковича, которая была единственной на выборах, поддержали 27 из 28 судей, участвовавших в собрании 6 декабря.

Ранее Смокович был исполняющим обязанности председателя Высшего административного суда.

 
Михаил Смокович
chesnosud.org

Как известно, Общественный совет добропорядочности выступал против назначения Смоковича членом нового Верховного Суда. Он подготовил вывод о его несоответствии должности судьи ВС, но комиссия судей преодолела вето ОСД и избрала его в Верховный Суд.

В частности, по данным ОСД, Смокович защищал судей, которые брали под стражу или лишали водительских прав участников Революции достоинства, так называемого Автомайдана.

Кроме того, Совет добропорядочности сообщал о том, что Смокович отказывался способствовать расследованию уголовного производства по делу незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел.

Как сообщалось, 5 декабря главой Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда был избран Богдан Львов, который также был забракован Общественным советом добропорядочности.

Евгений Кизилов, УП

Темы: суд Верховный суд
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