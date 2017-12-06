Полиция завела дело из-за блокирования NewsOne

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Среда, 6 декабря 2017, 17:52

Блокирование телеканала NewsOne в настоящее время снято, однако правоохранители сообщают об открытии уголовного дела в связи с препятствованием работе журналистов.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте телеканала.

Отмечается, что исполнительный продюсер канала Василий Голованов встретился с представителями комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и представителями Нацполиции.  

"На данный момент блокировка как такова снята, и проезд возобновлен, но блокпост, установленный перед телеканалом, люди в камуфляже и балаклавах, элементы заграждений, остались. Мы считаем, что это психологическое давление. Работа делового центра возобновлена", – рассказал Голованов.  

По его словам, блокированием телеканала руководили представители "Братства Корчинского".

Заместитель начальника следственного управления полиции Киева Руслан Дударец в свою очередь отметил, что полиция на данный момент знает организатора, но устанавливает непосредственных участников путем анализа видео и допроса свидетелей.

"Открыто уголовное дело. Предварительная квалификация – самоуправство. После установления всех обстоятельств действия будут квалифицироваться соответствующим образом – препятствование работе журналистов", – сказал полицейский.  

По словам Дударца, блокированием телеканала на месте руководили меньшие по рангу члены "Братства Корчинского".

Темы: телевидение скандал полиция
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