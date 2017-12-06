Заочное расследование по Онищенко рассмотрят в следующем году

Соломенский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства о проведении заочного расследование в отношении депутата-беглеца Александра Онищенко на 16 января 2018 года.

Об этом "Украинской правде" сообщила судья-спикер Мария Зелинская.

"На 14.30 было назначено заседание по рассмотрению ходатайства. Но не явилась ни сторона защиты, ни обвинения", - сказала Зелинская.

Она также объяснила, что адвокат Сергея Кабаева, одного из подозреваемых по делу, предварительно прислал заявление о том, что он находится за пределами Киева и не может прибыть на заседание.

По словам Зелинской, позже прокуроры САП объяснили свое отсутствие тем, что были заняты в другом заседании.

Она добавила, что указанное ходатайство о проведении специального досудебного (заочного) расследование касается также пяти возможных пособников Онищенко, в частности, матери нардепа Инессы Кадыровой.

Как известно, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргазвыдобуванням" в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находящятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 лицам вступили в законную силу обвинительные приговоры.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

5 июля 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Он бежал из Украины в 2016 и находится в розыске. Хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

В октябре стало известно, что САП обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс по нардепу Александра Онищенко.