Прокуратура просит арестовать соратника Саакашвили Дангадзе на 60 суток

Прокуратура просит суд арестовать на два месяца руководителя Киевского областного отделения "Рух новых сил" Севериону Дангадзе, задержанному во вторник.



Об этом сообщила журналист в эфире телеканала "112" из суда, где ему выбирают меру пресечения.



"Прокуроры требуют для Севериона Дангадзе содержания под стражей на 60 суток. Говорят, что он, якобы по согласованию с самым Саакашвили, обратился через доверенное лицо к Курченко, который скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили. А за это он обещал выполнить бизнес-интересы Курченко", - сказала она.



"Прокуроры говорят, что именно Дангадзе требовал деньги за то, чтобы Саакашвили совершил государственный переворот. Адвокаты Дангадзе и сам он все отрицает. И адвокаты просят для него домашний арест", - добавила она.



По ее словам, в суде усилены меры безопасности, присутствовали около 20 сторонников Саакашвили.



Как известно, во вторник руководителю Киевского областного отделения "Движения новых сил" Севериону Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничеству с членами организованной преступной группировки.



5 декабря Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.



"Установлено, что лицо приближенное к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Дангадзе, по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, который скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки", - сказал Луценко.