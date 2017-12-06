Увольняют, потому что боятся - Соболев прокомментировал свою отставку

Глава парламентского комитета по противодействию коррупции Егор Соболев считает, что голосование за его отставку является признанием эффективной работы.

Об этом он сказал в комментарии в эфире телеканала "112".

"Я считаю, что подобное голосование - это признание эффективной работы, поскольку комитет стал инициатором главных антикоррупционных законов", - сказал Соболев.

Он отметил, что ему с марта угрожали снять с должности руководителя комитета, поэтому был готов к этому.

"То, что они набрали голоса на мою отставку значит, что я боролся с коррупцией в парламенте. Мы остановили более 400 законопроектов, в которых обнаружены признаки коррупции и они не стали законами. Это успех ", - сказал Соболев.

Нардеп отметил, что не исключает, что Рада проголосует за его отставку.



Как известно, 6 декабря антикоррупционный комитет проголосовал за отставку Соболева с должности председателя.