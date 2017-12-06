Суд в оккупированном Крыму перенесет заседание по рассмотрению апелляции защиты Дегерменджи

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Среда, 6 декабря 2017, 19:00

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма перенесет заседание по рассмотрению апелляции защиты по изменению меры пресечения крымскотатарскому активисту Бекиру Дегерменджи, которого подозревают в вымогательстве.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает агентство "Крымские новости".

"Заседания будут откладывать на другой день", - написал он.

Дата судебного заседания пока неизвестна и будет зависеть от состояния здоровья задержанного.

Как известно, 23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

Темы: Крым крымские татары суд Росcия
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