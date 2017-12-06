Боевики 11 раз нарушили перемирие, эпицентр - Приазовье

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Среда, 6 декабря 2017, 19:44

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы различных калибров и танки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 6 декабря 2017.

С начала суток, на Луганском направлении, зафиксирован единственный обстрел. Еще на заре оккупанты выпустили более десяти 120-мм мин на подступах к Новолуганскому.

Отмечается, что эпицентр противостояния переместился к Приазовью.

"Здесь, вблизи Широкиного, захватчики неоднократно применяли весь спектр пехотного вооружения и 120-мм минометы, а утром, по позициям наших защитников, несколько раз стрелял танк", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики вели огонь из минометов различных калибров неподалеку Старогнатовки и Водяного.

"Защитников Гнутового противник беспокоил из гранатометов различных типов, а защитников Богдановки - из вооружения БМП. Также на Донецком направлении стрельбу из легкого пехотного вооружения зафиксировано вблизи Авдеевки", - отмечают в штабе.

В общем, от полуночи, российско-террористические войска 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Темы: Донбасс АТО война Росcия
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