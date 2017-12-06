ЕС обеспокоен возможной отставкой Соболева

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли обеспокоен тем, что члены комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции инициировали отзыв Егора Соболева с должности председателя комитета.

Об этом говорится в ответе на запрос "Интерфакс-Украина".

"Мы обеспокоены тем, что большинство членов комитета по борьбе с коррупцией решили рекомендовать Раде увольнение главы комитета г-на Соболева. Я хотел бы призвать Раду тщательно подумать, прежде чем такая рекомендация будет проголосована на пленарном заседании, принимая во внимание международную озабоченность по поводу текущих событий в борьбе с коррупцией в Украине", - отмечается в документе.

Мингарелли подчеркнул, что за последние годы Украина сделала важные шаги для активизации борьбы с коррупцией и отметил вклад антикоррупционного комитета Совета в этом.

"В последние годы комитет по борьбе с коррупцией под председательствованием нынешнего главы Соболева сделал очень важную и впечатляющую работу по оказанию помощи в создании новых органов по борьбе с коррупцией и обеспечении того, чтобы Украина выполнила условия плана действий по визовой либерализации, связанных с борьбой с коррупцией. Каждый гражданин Украины и друзья Украины могут гордиться этими достижениями", - написал Мингарелли.

Дипломат предостерег от любых отступлений в антикоррупционных реформах.

"Необходимо защищать новые институты, такие как НАБУ. Им должно быть предоставлено пространство и ресурсы для работы, чтобы демонстрировать результаты в борьбе с коррумпированными чиновниками. Важную роль в этом играют Совет и антикоррупционный комитет", - добавил он.

По его словам, попытки подорвать борьбу с коррупцией станут регрессом процесса реформ в Украине и не останутся незамеченными.

Как известно, 6 декабря антикоррупционный комитет проголосовал за отставкуСоболева с должности председателя.