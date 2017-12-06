В Народном фронте заявили о поддержке закона о Антикоррупционном суде

Арсений Яценюк заявил, что его партия Народный фронт выступает за безотлагательное принятие закона о Антикоррупционном суде и голосовании в Раде за назначение аудитора НАБУ.

Об этом Яценюк написал на своей странице в Facebook.

"С любого кризиса нужно находить выход. Было принято решение. Для того, чтобы антикоррупционная борьба не превращалась в политическую борьбу и преследование является единственная формула. Первое - безотлагательное принятие закона о Антикоррупционном судк. Второе - немедленное голосование в Верховной Раде за назначение независимого и профессионального аудитора Национального антикоррупционного бюро", - отметил он.

По его словам, Народный фронт будет предлагать Роберта Сторча или других международно признанных специалистов.

"Третье - устранение причин коррупции, в частности, безотлагательное принятие законодательства о приватизации. Четвертое - приведение в соответствие с Конституцией Украины правового положения всех руководителей правоохранительных органов и установление парламентского контроля над деятельностью органов", - подчеркнул Яценюк.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил заявление Яценюка и назвал, по его мнению, соответствующих претендентов на должность аудитора НАБУ.

"О реальности. Депутаты НФ за скорейшее создание антикоррупционного суда и выбора авторитетного международно признанного аудитора НАБУ - на мой взгляд кого-то из тройки - Марта Борщ, Карлос Кастресан или Роберт Сторч. Необходим баланс!", - написал он в Twitter.

Как известно, 16 ноября комитет Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде отклонить депутатский законопроект о Антикоррупционном суде.

14 ноября Верховная Рада снова не смогла проголосовать за отзыв депутатского законопроекта об антикоррупционных судах, чтобы президент Петр Порошенко мог подать на рассмотрение парламента собственный вариант документа.

Ранее комитет Рады не смог решить вопрос с избранием своего аудитора, хотя было несколько попыток.

В то же время активисты из реанимационного пакета реформ и Центра противодействия коррупции предостерегают, что члены комитета от БПП и "Народного фронта" хотят рекомендовать ВР "удобного аудитора НАБУ".

21 марта Верховная Рада уже голосовала за своего аудитора в НАБУ. Фракции БПП и "Народный фронт" поддерживали тогда кандидатуру британца Найджела Брауна, которого даже прозвали "ручным аудитором". Но тогда парламент не смог выбрать аудитора по своей квоте.

16 мая стало известно, что отклоненный Радой Браун снова будет участвовать в отборе кандидатов в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.

Для участия в конкурсе поступило 9 заявок, из них 7 полностью соответствуют требованиям конкурса.

Среди поданных заявок для участия в конкурсе - заявка от адвоката из США Марты Борщ, прокурора из Испании Карлоса Кастресана. В конкурсе также высказали желание участвовать Нейджел Браун, которому дала рекомендации фракция "Блок Петра Порошенко", профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченко Александра Яновская, адвокат, представитель Академии адвокатуры Сергей Гончаренко.