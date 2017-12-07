ООН проведет заседание, из-за признания США Иерусалима столицей Израиля

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций соберется в пятницу по просьбе восьми государств в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Об этом сообщает Reuters.

По словам дипломатов, с просьбой к Генеральному секретарю США Антонио Гутеррешу публично проинформировать о заседании Совета Безопасности обратились Франция, Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Великобритания и Уругвай.

"ООН предоставила Иерусалиму особый правовой и политический статус, который Совет Безопасности призвал международное сообщество уважать. Вот почему мы считаем, что Совету необходимо срочно решить этот вопрос", - заявил заместитель шведского посла в ООН Карл Скау.

Резолюция Совета Безопасности, принятая в декабре прошлого года, "подчеркивает, что он не признает никаких изменений линий от 4 июня 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые были согласованы сторонами на переговорах".

Эта резолюция была одобрена 14 голосами "за". Тогда, при администрации президента Барака Обамы, США воздержались и не воспользовались своим правом вето.

После выступления Трампа, генеральный секретарь США Антонио Гутерреш заявил журналистам, что он "последовательно выступал против любых односторонних мер, которые поставили бы под угрозу перспективу мира для израильтян и палестинцев".

"В этот момент большой тревоги я хочу дать понять: альтернативы, кроме решения двух государств, нет. Нет плана Б", - сказал он. "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь израильским и палестинским лидерам вернуться к содержательным переговорам".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.

В Европейской комиссии заявили, что решение Трампа вызывает серьезное беспокойство за возможные последствия для перспектив мира.

Ранее лидеры мусульманских и европейских стран предостерегали президента США от этого решения, чтобы не провоцировать новый виток конфликта в регионе.