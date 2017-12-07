Россия запускает поезда в обход Украины

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Четверг, 7 декабря 2017, 06:52

Российские поезда будут ходить в обход Украины с 11 декабря этого года.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова, передает Интерфакс-Украина.

"Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться именно сутки – с 10 до 11 декабря. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там курсировать не будут", – рассказал российский чиновник.

Железнодорожное сообщение в обход Украины будет запущено по участку Журавка – Миллерово с 11 декабря, переход на новые маршруты должен занять около суток.

Речь идет о внутренних поездах, которые следуют в сторону Ростова. Раньше они должны были дважды пересекать границу Украины на территории Луганской области.

Напомним, компания "Российские железные дороги" 20 сентября 2017 года сообщила о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка-Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины.

Темы: железная дорога Росcия
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