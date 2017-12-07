Боевики под ночь обстреляли контрольный пункт "Марьинка"

В 22.45 среды, 6 декабря, боевики обстреливали контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка", что на линии разграничения в зоне АТО.



Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



"По позициям, где несут службу пограничники, огонь незаконные вооруженные формирования открыли из гранатометов, в частности из АГС-17. Террористы вели обстрелы по контрольному пункту въезда-выезда из оккупированного н.п. Александровка", – уточнили пограничники.



Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились, пострадавших нет.



Пограничники ответный огонь не открывали, отметили в ГПСУ.