Боевики под ночь обстреляли контрольный пункт "Марьинка"

99 просмотров
Четверг, 7 декабря 2017, 10:27

В 22.45 среды, 6 декабря, боевики обстреливали контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка", что на линии разграничения в зоне АТО.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"По позициям, где несут службу пограничники, огонь незаконные вооруженные формирования открыли из гранатометов, в частности из АГС-17. Террористы вели обстрелы по контрольному пункту въезда-выезда из оккупированного н.п. Александровка", – уточнили пограничники.

Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились, пострадавших нет.

Пограничники ответный огонь не открывали, отметили в ГПСУ.

Темы: Донбасс АТО боевые действия Пограничная служба
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Жизнь с "нуля". Как чемпион мира, бизнесмен и адвокат "воюют" за Донбасс в Украине 7 декабря 2017, 09:00
Сутки в АТО: 27 обстрелов с применением запрещенных минометов и танков 7 декабря 2017, 07:52
Главные новости дня – за 60 секунд 6 декабря 2017, 20:29
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Порошенко встретился с фракцией БПП
Порошенко озвучил ультиматум по Антикоррупционному суду
Хроника 7 декабря. Балогу в главы партии Ющенко, а Тимошенко – в президенты
Найем: Законопроект об убийстве НАБУ снят с повестки дня
Все новости
в топе

Что смотрели на YouTube в 2017 году в Украине и мире

Общество

Проигранная война горловской "второй мамы" киевских учеников

социум

Как стать благотворителем, или 5 способов быть полезным