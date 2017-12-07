В Раде зарегистрировали проект увольнения Соболева
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №7368 об увольнении нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета.
Об этом свидетельствует сообщение на сайте парламента.
"Отозвать Соболева Егора Викторовича с должности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в связи с неудовлетворительной работой на этой должности", - говорится в тексте документа.
С соответствующей инициативой выступили 12 депутатов - 5 из фракции БПП, 3 - из "Оппозиционного блока", 2 - из "Народного фронта", 1 – из "Радикальной партии" и 1 - из группы "Возрождение".
"Цель принятия проекта акта - восстановить удовлетворительную работу комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции законным, прозрачным и общественно ответственным способом", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Авторы отметили, что Соболев отзывается с должности председателя комитета "в связи с неудовлетворительной работой".
Депутаты отмечают, что из-за нарушения Соболевым регламента Рады не проходят заседания комитета, а также "имеют место другие многочисленные нарушения". Какие именно, не указывается.
Отмечается также, что в случае принятия этого решения Соболев останется членом комитета.
Верховная Рада уже включила этот вопрос в свою повестку дня на четверг.
Как известно, Администрация президента сообщила ключевым международным партнерам Украины, что Егора Соболева снимут с должности главы антикоррупционного комитета Верховной Рады.
6 декабря антикоррупционный комитет поддержал отставку Соболева с должности своего главы. Решение примет Верховная Рада.
Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли выразил обеспокоеннность решением комитета по Соболеву.
Евгений Кизилов, УП
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