В Раде зарегистрировали проект увольнения Соболева

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Четверг, 7 декабря 2017, 11:17

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №7368 об увольнении нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте парламента.

"Отозвать Соболева Егора Викторовича с должности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в связи с неудовлетворительной работой на этой должности", - говорится в тексте документа.

С соответствующей инициативой выступили 12 депутатов - 5 из фракции БПП, 3 - из "Оппозиционного блока", 2 - из "Народного фронта", 1 – из "Радикальной партии" и 1 - из группы "Возрождение".

"Цель принятия проекта акта - восстановить удовлетворительную работу комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции законным, прозрачным и общественно ответственным способом", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы отметили, что Соболев отзывается с должности председателя комитета "в связи с неудовлетворительной работой".

Депутаты отмечают, что из-за нарушения Соболевым регламента Рады не проходят заседания комитета, а также "имеют место другие многочисленные нарушения". Какие именно, не указывается.

Отмечается также, что в случае принятия этого решения Соболев останется членом комитета.

Верховная Рада уже включила этот вопрос в свою повестку дня на четверг.

Как известно, Администрация президента сообщила ключевым международным партнерам Украины, что Егора Соболева снимут с должности главы антикоррупционного комитета Верховной Рады.

6 декабря антикоррупционный комитет поддержал отставку Соболева с должности своего главы. Решение примет Верховная Рада.

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли выразил обеспокоеннность решением комитета по Соболеву.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Соболев Верховная Рада увольнение
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