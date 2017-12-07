В штабе АТО заявляют об отсутствии потерь 6 декабря

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Четверг, 7 декабря 2017, 12:41

Сутки 6 декабря в зоне АТО прошли без потерь.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал он.

Однако, по словам спикера АТО, враг продолжил практику нарушения режима тишины в том числе - с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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