В штабе АТО заявляют об отсутствии потерь 6 декабря

Сутки 6 декабря в зоне АТО прошли без потерь.



Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



"За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал он.



Однако, по словам спикера АТО, враг продолжил практику нарушения режима тишины в том числе - с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения.