ОБСЕ хочет сотрудничать с ООН в вопросе миротворцев на Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть тесно вовлечена в процесс планирования размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН.

Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на заседании глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ, сообщает ZN.UA.

"Мы готовы сотрудничать с ООН по любым конкретным предложениям, которые поступят от Совета безопасности ООН, и ОБСЕ следует быть тесно вовлеченной в процесс планирования", - сказал Гремингер.

Он напомнил о том, что организация является давним партнером ООН в "урегулировании конфликтов, в разрешении конфликтов и в восстановлении после них".

Гремингенр также заявил, что обеспокоен эскалацией вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Мы должны прилагать больше усилий, чтобы выйти из политического тупика и добиться исполнения минских договоренностей всеми сторонами", - подчеркнул генсек ОБСЕ.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины на счет миротворцев на Донбассе – и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.

Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

13 ноября Волкер передал Суркову дополнение к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе. Но российская делегация назвала приемлемыми только 3 из 25 пунктов.

Ранее Волкер допускал, что Резолюцию ООН по миротворцам на Донбассе могут принять до конца 2017 года.