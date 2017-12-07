Суд по делу о госизмене завершил с доказательствами против Януковича

Оболонский райсуд Киева закончил изучение всех томов письменных доказательств, предоставленных обвинением по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа".

После этого прокурор Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил, что сторона обвинения хочет подавать ходатайство о допросе свидетелей со стороны обвинения.

"Мы планируем сегодня подать ходатайство о допросе свидетелей со стороны обвинения и хотим подать ходатайство в суд о предоставлении перерыва для согласования с моим коллегой (прокурором ГПУ Максимом Крымом – ред.) данного ходатайства и перечня свидетелей", – сказал Кравченко.

В свою очередь, адвокат Януковича Игорь Ляшенко заявил ходатайство об объявлении перерыва до 11 декабря для того, чтобы в понедельник представить письменные доказательства со стороны защиты.

"У нас есть ходатайство о том, чтобы отложить судебное заседание для подготовки для предоставления доказательств стороной защиты... Просим объявить перерыв до 11 декабря", – добавил адвокат.

Председательствующий судья Владислав Девятко спросил у представителей обвинения, будут ли они подавать в четверг свое ходатайство касательно свидетелей, или все же после представления доказательств стороной защиты.

Прокуроры сообщили, что ходатайства будут подавать в четверг.

Судья объявил перерыв до 14:00.

Как известно, 29 июня Оболонский районный суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича.

ГПУ подозревает Януковича в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27, ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч.5 ст.27, ч.3 ст.437(пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.