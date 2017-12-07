Россия может прекратить работу в СЦКК – Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации на Донбассе поставили в "невыносимые условия".
Об этом он заявил, выступая на ежегодной встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене, передает "Громадське".
По словам главы МИД, украинская сторона якобы "делает все, чтобы поставить русских офицеров в Совместном центре в невыносимые условия, выдвигая требования, которые невозможно выполнить".
"В такой ситуация российская сторона должна будет прекратить свою работу в СЦКК", - сказал Лавров.
Как сообщалось, в конце ноября украинская сторона Совместного центра по координации и контролю заявляла, что российская сторона СЦКК и боевики ОРДО блокируют поиск и вывоз с оккупированной территории тела погибшего украинца.
СЦКК (полное название "Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон") - это группа по контролю за соблюдением Минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон, а также боевиков ОРДЛО.
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