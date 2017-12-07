Суд просят допросить Авакова и Дещицу о госизмене Януковича

Прокуратура просит суд вызвать министра внутренних дел Арсена Авакова на допрос по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

Об этом сказал прокурор Руслан Кравченко во время заседания Оболонского районного суда Киева, передают "Українські новини".

Прокурор огласил список свидетелей, которых просит допросить сторона обвинения.

По мнению прокуратуры, Аваков сообщит суду обстоятельства аннексии Крыма и самоустранения Януковича.

Кроме того, обвинение просит суд вызвать на допрос посла в Польше Андрея Дещицу. Прокуратура считает, что он может рассказать об обстоятельствах противодействия аннексии Крыма, так как .тогда был министром иностранных дел.

Также сторона обвинения просит допросить заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу, советника президента Петра Порошенко Руслана Демченко и посла Украины в ООН Владимира Ельченко.

Как известно, среди прочих дел, Януковича подозревают по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

29 июня Оболонский райсуд Киева принял решение о начале специального судебного производства по Януковичу.

5 июля Янукович заявил, что не желает участвовать в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов. 6 июля защита Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из этого процесса.

Лингвистическая экспертиза не установила в публичных выступлениях экс-президента Виктора Януковича призывы к изменению конституционного строя в Украине.