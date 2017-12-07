Сакварелидзе о Дангадзе: Разве революционные материалы возят на "Бентли"?

Соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе считает, что член "Руха новых сил" Северион Дангадзе мог стать жертвой оперативной разработки.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.

"Охота идет на всех людей с грузинскими фамилиями. Это попытка привязать людей Саакашвили к людям Курченко и ФСБ, при этом Курченко ведет бизнес с действующей властью", – говорит Сакварелидзе.

По его мнению, Дангадзе "может быть жертвой какой-то оперативной обработки".

"Честно говоря, я сомневаюсь, что он какой-то агент. Он порядочный парень, я много видел агентов за свою жизнь. Дангадзе точно к ним не относится. Я не знаю откуда у Геращенко информация о "Бентли" Дангадзе. Это, наверное, у него нужно спросить. Я могу сказать, что люди вряд ли будут возить революционные материалы на "Бентли", – сказал Сакварелидзе.

"Сам Дангадзе из достаточно обеспеченной семьи, он занимался строительством, у него есть бизнес. Он построил дом и отдал его участникам АТО. Он не финансировал центральный офис, он занимался Киевской областью. Он был одним из членов координационной группы "Руха нових сил" в Киевской области", – добавил он.

Как известно, 7 декабря Печерский суд принял решение арестовать соратника Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.



5 декабря Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.



"Установлено, что лицо приближенное к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Дангадзе, по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, который скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки", - сказал Луценко.