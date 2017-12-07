В Киевской области рекордно выросло количество изъятых патронов

Со времени проведения Антитеррористической операции количество изъятых правоохранителями боеприпасов на территории Украины возросло более чем в три раза.

Об этом свидетельствует ответ Генеральной прокуратуры на запрос "Украинской правды".

Согласно предоставленным документам, в 2013 году правоохранители изъяли 67854 патрона, 116 гранат, 17 мин и 216 самодельных взрывных устройств.

В 2014 году количество изъятого составила: 128,5 тысяч патронов, 1615 гранат, 44 мины и 958 самодельных взрывных устройств.

В 2015 году изъяли патронов 202,1 тысяч штук, гранат – 2099, мин – 26, самодельных взрывных устройств – 59;

в 2016 году – 174,9 тысяч патронов, 2698 гранат, 61 мину и 44 самодельных взрывных устройства.

С начала 2017 года на территории Украины изъяли 215,4 тысяч патронов, 1395 гранат, 52 мины и 42 самодельных взрывных устройства.

Всего за пять лет было изъято почти 780 тысяч патронов. Больше всего за последние пять лет было изъято в Запорожской области – 98,5 тысяч. Дальше идут Днепропетровская (92,5 тысяч), Донецкая (91,6 тысяч), Киевская (52,6 тысяч) и Луганская (49,4 тысячи) области.

Лидерами по изъятию боеприпасов являются прифронтовые области. При этом, стоит отметить, в Киевской области за неполный 2017 год, было изъято более 31 тысячи патронов – это больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые.

С полным списком изъятых патронов с 2013 по октябрь 2017 года, можно ознакомиться в интерактивной таблице. Чтобы узнать распределение по годам, наведите на график.

В ГПУ отметили, что не могут предоставить запрашиваемую информацию за 2012 год, поскольку до 20 ноября 2012 года сбором и обобщением запрашиваемых данных занималась милиция.

Также в ГПУ не смогли сообщить о количестве случаев применения боеприпасов и количестве погибших в результате неосторожного обращения с боеприпасами на мирной территории Украины, поскольку не ведут подобных отчетов.