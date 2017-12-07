Комиссия выбрала правительственного уполномоченного по гендерной политике

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Четверг, 7 декабря 2017, 17:23

Конкурсная комиссия выбрала Екатерину Левченко победительницей конкурса на должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Климпуш-Цинцадзе сообщила, что Левченко – председатель Центра Ла-Страда Украина.

 
Екатерина Левченко

"Имеет 20-летний опыт работы в сфере защиты прав человека, в частности, в гендерных вопросах. Комиссии было непросто определиться с победителем, поскольку было несколько сильных кандидатур. Наконец есть решение", - написала она.

"Следующий этап – внесу предложение утвердить кандидатуру Екатерины Левченко на заседании Кабмина", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Как известно, 13 ноября Кабмин начал конкурс на должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.

Темы: Кабинет министров семья
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