Комиссия выбрала правительственного уполномоченного по гендерной политике

Конкурсная комиссия выбрала Екатерину Левченко победительницей конкурса на должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.



Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.



Климпуш-Цинцадзе сообщила, что Левченко – председатель Центра Ла-Страда Украина.



Екатерина Левченко

"Имеет 20-летний опыт работы в сфере защиты прав человека, в частности, в гендерных вопросах. Комиссии было непросто определиться с победителем, поскольку было несколько сильных кандидатур. Наконец есть решение", - написала она.



"Следующий этап – внесу предложение утвердить кандидатуру Екатерины Левченко на заседании Кабмина", - добавила Климпуш-Цинцадзе.



Как известно, 13 ноября Кабмин начал конкурс на должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.