Суд призывает САП воздержаться от давления в деле Онищенко

868 просмотров
Четверг, 7 декабря 2017, 17:45

В Соломенском районном суде Киева считают, что обвинения Специализированной антикоррупционной прокуратуры по "саботажу" дела народного депутата Александра Онищенко направленные на подрыв авторитета суда.

Это подчеркивает пресс-служба суда.

"Опубликованная информация на сайте прокуратуры.. направлена на распространение компрометирующей информации о судьях и их деятельности, направлена на подрыв авторитета судебной власти", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дополнятеся...

Темы: Онищенко суд Антикоррупционная прокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
САП обвиняет суд в саботаже "газового дела" Онищенко 7 декабря 2017, 09:22
Заочное расследование по Онищенко рассмотрят в следующем году 6 декабря 2017, 17:55
Главные новости дня - за 60 секунд 1 декабря 2017, 20:33
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Венгрия призвала направить постоянную миссию ОБСЕ на Закарпатье
В Киевской области рекордно выросло количество изъятых патронов
Рада продлила мораторий на продажу земли
Рада уволила Соболева с должности главы антикоррупционного комитета
Все новости
исследование

Температура воздуха в мире может повыситься на целых 4°C

акция

В Житомире начали использовать экологическую "валюту"

в топе

Что смотрели на YouTube в 2017 году в Украине и мире