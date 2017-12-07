Суд призывает САП воздержаться от давления в деле Онищенко
В Соломенском районном суде Киева считают, что обвинения Специализированной антикоррупционной прокуратуры по "саботажу" дела народного депутата Александра Онищенко направленные на подрыв авторитета суда.
Это подчеркивает пресс-служба суда.
"Опубликованная информация на сайте прокуратуры.. направлена на распространение компрометирующей информации о судьях и их деятельности, направлена на подрыв авторитета судебной власти", - говорится в сообщении пресс-службы.
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