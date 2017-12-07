Венгрия призвала направить постоянную миссию ОБСЕ на Закарпатье

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Четверг, 7 декабря 2017, 17:54

Венгрия призвала ОБСЕ направить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область, в связи с "напряженностью" в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, передает Европейская правда.

"Венгрия поддерживает Украину во многих сферах... мы финансируем много инфраструктурных и институциональных проектов, именно поэтому принятие парламентом (Украины) закона об образовании в сентябре этого года стало для нас настоящим разочарование. Этот закон отнимает существующие права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, что касается образования и обучения на родном языке. Он абсолютно противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, включая обязательства по ОБСЕ", - сказал он, заявив о наличии так называемых "националистических сантиментов" в Украине.

После заявления о "дискриминационном" образовательном законе, Сийярто перешел к так называемому вопросу напряженной ситуации в Закарпатской области.

"Леди и джентльмены, мы обеспокоены напряженностью в Закарпатской области, где проживает 150 тысяч венгров. Там происходили антивенгерские демонстрации, к которым присоединились жители других регионов Украины, в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги. В связи с этим мы настаиваем на постоянном присутствии специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Закарпатской области", - заявил он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто повторил тезис о "дискриминационности" украинского закона об образовании и заявил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены этого законодательства.

Напомним, вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство.

Темы: Венгрия ОБСЕ
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