Климкин впервые встретился с Лавровым в двустороннем формате

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин и его российский коллега Сергей Лавров провели свои первые двусторонние переговоры "на полях" министерской встречи ОБСЕ в Вене.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Встреча прошла за закрытыми дверями.

Ранее министры встречались в рамках "нормандского формата". А нынешняя встреча - это первые двусторонние переговоры, происходящие не в рамках этого формата.

Позже Климкин сообщил, что обсуждал с Лавровым вопрос об обмене заложников.

"Обсуждал вопрос обмена заложников с российским министром иностранных дел Лавровым. Мы должны снять его в ближайшие недели, поскольку это касается людей и их близких", - написал глава МИД в Twitter.

Discussed issues on exchange of hostages with Russian Foreign Minister Lavrov. We should pull it off in the coming weeks because it's about people and their loved ones.