Климкин впервые встретился с Лавровым в двустороннем формате

4104 просмотра
Четверг, 7 декабря 2017, 20:44

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин и его российский коллега Сергей Лавров провели свои первые двусторонние переговоры "на полях" министерской встречи ОБСЕ в Вене.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Встреча прошла за закрытыми дверями.

Ранее министры встречались в рамках "нормандского формата". А нынешняя встреча - это первые двусторонние переговоры, происходящие не в рамках этого формата.

Позже Климкин сообщил, что обсуждал с Лавровым вопрос об обмене заложников.

"Обсуждал вопрос обмена заложников с российским министром иностранных дел Лавровым. Мы должны снять его в ближайшие недели, поскольку это касается людей и их близких", - написал глава МИД в Twitter.

Как известно, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что идея ввести миротворцев ООН на Донбасс не по российскому сценарию равнозначна введению "оккупационной администрации".

На заявления Лаврова ответил глава МИД Украины Павел Климкин, который заявил, что как раз оккупационная администрация РФ на Донбассе уже присутствует.

Темы: Климкин Лавров Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Климкин встретился с Волкером 7 декабря 2017, 13:38
Климкин и Сиярто могут встретиться после выводов "Венецианки" 1 декабря 2017, 22:01
Климкин: не слышал, чтобы Польша осуждала своих вандалов 1 декабря 2017, 13:39
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
Климкин впервые встретился с Лавровым в двустороннем формате
Законопроект "Покупай украинское" нарушает Соглашение об ассоциации - МЭРТ
Банк "Семьи": миллионы в оффшоры и поставки оружия во время Майдана
Все новости
исследование

Человечество "выжало" из своей природы максимум

рейтинг

Кто больше всех заработал на музыке в 2017 году по версии Forbes

Фото

Маршрут для фанатов по местам съемок "Игры престолов"