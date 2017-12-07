"Динамо" выигрывает группу Лиги Европы и выходит в плей-офф

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Четверг, 7 декабря 2017, 21:58

Киевское "Динамо" выиграло групповой турнир Лиги Европы. В заключительном матче группы подопечные Александра Хацкевича разгромили сербский "Партизан" со счетом 4: 1.

Динамовцы Киева выиграла группу В, набрав 13 очков в шести матчах.

Уже на шестой минуте после удара Морозюка киевляне вышли вперед. К этому ворота "Динамо" спасает перекладина.

На 28-й и 31-й минуте Жуниор Мораес оформил дубль. Дважды ассистировал бразильцу Николай Морозюк. Под конец первого тайма гости один гол отыграли. Морозюк нарушил правила в собственной штрафной и судья назначил пенальти. Евтович с 11-ти метров пробил Бущана - 3: 1.

Во втором тайме болельщики увидели еще один гол. На 78-й минуте Мораес оформил хет-трик, забив гол с пенальти - 4: 1.

Отметим, что в другом матче группы В "Янг Бойз" со счетом 2: 1 вырвал победу у "Скендербеу".

Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут в феврале 2018 года.

Николай Аврамчук для УП

Темы: спорт футбол
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