Чийгоз и Умеров призвали министров стран ОБСЕ продолжить давление на РФ
Заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров обратились к министрам стран ОБСЕ с призывом продолжать международное давление на РФ.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Чийгоз и Умеров обратились к министрам с призывом продолжать международное давление на Российскую Федерацию для прекращения агрессивной и репрессивной политики этой страны против Украины и ее граждан, независимо от их этнической принадлежности", - говорится в сообщении.
Как известно, Чийгоз и Умеров подают в суд на администрацию Путина.
Ранее Умеров и Чийгоз послали запросы в администрацию президента РФ с просьбой объяснить, на каком основании их освободили из-под стражи.
У Путина ответили, что предоставить эти данные "не представляется возможным".
29 ноября, турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Турция обменяла Умерова и Чийгоза на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.
25 октября осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.
До этого они отказались писать прошение о помиловании.
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