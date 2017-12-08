В Москве отменили показ фильма о Джемилеве
Московский кинотеатр "Октябрь" без объяснения причин снял с показа фильм о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве, который входил в программу фестиваля "Артдокфест".
Об этом заявил президент фестиваля, режиссер Виталий Манский, передает "Радио Свобода".
"Используя телефонное право, кто-то, из какого-то "самого верха" потребовал убрать с показа фильм "Мустафа". И помимо нашей воли фильм с показа был снят! Выражаем свои извинения зрителям и авторам. "Артдокфест" не поддался бы на давление! Стыдно! " - написал Манский в Facebook.
Фильм "Мустафа" снял украинский режиссер Эрнес Сарихалилов. Лента рассказывает о борьбе Джемилева за возвращение в Крым из ссылки во времена СССР.
Как известно, ранее фильм об Олеге Сенцове "Процесс" получил награду на фестивале в Венгрии.
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