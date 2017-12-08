Порошенко о бюджете-2018: Страна начинает восстанавливать уровень жизни

Президент Украины Петр Порошенко положительно оценил принятие Верховной Радой госбюджета на следующий год.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Такого давно не бывало. К тридцать первому еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет проголосовала", - отметил Порошенко.

"Страна развивается. Децентрализация и дальше будет увеличивать финансовую основу местных общин. Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов", - подчеркнул президент.

"Страна начинает восстанавливать уровень жизни. Очередное повышение "минималки" детинизирует занятость, и, как и в этом году, подтянет реальную среднюю зарплату", - также отметил Порошенко.

Как известно, Верховная Рада утвердила законопроект о государственном бюджете на 2018 год.