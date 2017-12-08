Рада утвердила свою смету на следующий год

Верховная Рада утвердила семту расходов своего аппарата на 2018 год в размере 1,7 млрд гривен.

Об этом сообщает Укринформ.

За принятие проекта постановления №7380 проголосовали 259 депутатов.

На осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады предусмотрено 897 тыс. гривен.

На обслуживание и организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Совета выделяется 771 тыс. гривен.

На Управление делами предполагается 521 тыс. гривен.

Для освещения деятельности ВР через средства телевидения и радиовещания и финансовую поддержку газеты "Голос Украины" предусматрены расходы в сумме 13 тыс. гривен.