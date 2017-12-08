ОБСЕ за сутки зафиксировала 366 взрывов на Донбассе

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Пятница, 8 декабря 2017, 03:06

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 366 взрывов в зоне АТО за период с 19:30 5 декабря по 19:30 6 декабря.

Об этом говорится в отчете организации от 7 декабря.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе почти 300 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано около 760 взрывов", - сообщили в ОБСЕ.

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе 66 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 600 взрывов)", - говорится в отчете.

"В сопровождении офицеров Российской Федерации при Общем центре по контролю и координации (ОЦКК) команда Миссии зафиксировала места огневого поражения в жилых районах подконтрольного "ДНР" г. Докучаевск", - также отметили наблюдатели.

Темы: ОБСЕ АТО Донбасс
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