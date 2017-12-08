Порошенко провел телефонный разговор с Лагард

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Пятница, 8 декабря 2017, 03:34

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Собеседники скоординировали подходы к созданию Антикоррупционного суда в Украине, с учетом соответствующей инициативы президента, а также обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных институтов", - говорится в сообщении.

"МВФ поддерживает усилия украинской власти в вопросе борьбы с коррупцией с учетом достижений на пути создания соответствующих антикоррупционных институтов", - заявила Лагард.

"Порошенко и Лагард призвали политические силы в Верховной Раде Украины продемонстрировать исключительную ответственность и объединиться в поддержке законопроекта о Антикоррупционном суде для его скорейшего рассмотрения еще в этом году", - добавила пресс-служба президента.

Темы: Порошенко МВФ
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