Стрельба в школе в США: 3 погибших

В результате стрельбы в школе города Ацтек (штат Нью-Мехико) в четверг, 7 декабря, погибли три человека.

Об этом сообщает AP.

По информации агентства, трое погибших - ученики. Полиция информирует, что стрелок также убит, но не уточняет, есть ли он среди этих троих.

Law enforcement have the roads closed around Aztec High School after reports of a shooter in the school earlier. Three people reported dead. pic.twitter.com/W0dOUCi7X9