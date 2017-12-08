Стрельба в школе в США: 3 погибших
В результате стрельбы в школе города Ацтек (штат Нью-Мехико) в четверг, 7 декабря, погибли три человека.
Об этом сообщает AP.
По информации агентства, трое погибших - ученики. Полиция информирует, что стрелок также убит, но не уточняет, есть ли он среди этих троих.
Law enforcement have the roads closed around Aztec High School after reports of a shooter in the school earlier. Three people reported dead. pic.twitter.com/W0dOUCi7X9— jerry mcbride (@jerryphotog) December 7, 2017
По данным телеканала Fox News, во время стрельбы пострадали по меньшей мере 12 человек.
Здание школы осматривает полиция.
Школы в ближайших городах закрыли.
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