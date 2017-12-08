Стрельба в школе в США: 3 погибших

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Пятница, 8 декабря 2017, 03:57

В результате стрельбы в школе города Ацтек (штат Нью-Мехико) в четверг, 7 декабря, погибли три человека.

Об этом сообщает AP.

По информации агентства, трое погибших - ученики. Полиция информирует, что стрелок также убит, но не уточняет, есть ли он среди этих троих.

По данным телеканала Fox News, во время стрельбы пострадали по меньшей мере 12 человек.

Здание школы осматривает полиция.

Школы в ближайших городах закрыли.

Темы: США
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