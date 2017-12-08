Биткоин побил новый рекорд - 17 тысяч долларов за монету
Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, превысив 17 тысяч долларов США.
Об этом сообщает портал Сoinmarketcap.
Курс криптовалюты составляет $17,7 тысяч.
Как известно, биткоин обошел рубль по капитализации и теперь может обойти индийскую рупию - следующую наибольшую валюту в мире.
Ранее сообщалось, что биткоин может снова расколоться.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила начать торговлю фьючерсами на биткоин.
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