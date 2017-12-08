Биткоин побил новый рекорд - 17 тысяч долларов за монету

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Пятница, 8 декабря 2017, 05:41

Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, превысив 17 тысяч долларов США.

Об этом сообщает портал Сoinmarketcap.

Курс криптовалюты составляет $17,7 тысяч.

Как известно, биткоин обошел рубль по капитализации и теперь может обойти индийскую рупию - следующую наибольшую валюту в мире.

Ранее сообщалось, что биткоин может снова расколоться.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила начать торговлю фьючерсами на биткоин.

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