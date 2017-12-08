Сутки в АТО: 17 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ погиб

За прошедшие сутки, 7 декабря, боевики 17 раз нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ погиб, еще 3 - ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров. Особенно активно противник нарушает перемирие с наступлением сумерек", - говорится в заявлении.

На Луганском направлении, еще в светлой время суток, враг из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь неподалеку Троицкого.

В вечернее время, из гранатометов различных типов, противник обстреливал оборонительные укрепления сил АТО возле Крымского, Лобачевого, Валуйского и Новоалександровки, а из стрелкового оружия - рядом с Луганским, Зайцевым и Станицей Луганской.

На Донецком направлении горячее всего было поблизости Авдеевки. Возле этого прифронтового города оккупанты неоднократно открывали огонь из 82-мм минометов и всего спектра легкого пехотного вооружения.

С гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали наших защитников в районе шахты Бутовка и защитников Марьинки и Широкиного.

Кроме того, в районе Счастья и Марьинки зафиксировано пролет враждебных БПЛА, запрещенных Минскими договоренностями.